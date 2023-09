Besuchen Harry und Meghan königliche Verwandtschaft?

Prinzessin Eugenie sogar Teil der Netflix–Serie

Prinz Harry und Prinzessin Eugenie sind auch sonst eng miteinander verbandelt und verbringen immer wieder Zeit auf gemeinsamen Events. So sah man die beiden auch im Februar 2022 gemeinsam beim Super Bowl in Kalifornien. Seine Cousine Eugenie ist ausserdem das einzige Mitglied der königlichen britischen Familie, das in der Netflix–Doku «Harry und Meghan: Die Entstehung einer modernen königlichen Familie» auftritt. In der Serie sieht man die Prinzessin mit dem Sohn von Harry und Meghan, Prinz Archie (4), am Strand spielen.