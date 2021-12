Die Queen feiert Weihnachten in Windsor mit Prinz Charles, 73, und dessen Frau Herzogin Camilla, 74. Ihre traditionelle Reise nach Sandringham wurde wegen der Corona-Pandemie vorsorglich abgesagt. Charles und Camilla nahmen zusammen mit Prinz Edward, 57, und dessen Frau Sophie, 56, sowie ihren Kindern Louise, 18, und James, 14, am ersten Weihnachtsfeiertag vormittags an einem Gottesdienst in der Kapelle auf dem Schlossgelände teil.