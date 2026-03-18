Biograf wirft Meghan Manipulation und Machtspiele vor

Doch Harry und Meghan lassen sich all das nicht gefallen. Durch ihren Sprecher wehren sie sich öffentlich: «Bower hat uns nie persönlich getroffen. Viele Szenen sind reine Konstruktionen. Er ist besessen von uns als Paar und erfindet Konflikte, die wir nie erlebt haben.» Sie wehren sich entschieden gegen die Anschuldigungen und werfen dem Biografen vor, ein Bild zu zeichnen, das mehr Drama und Spekulation als Realität enthält. Es sei ein gezielter Angriff auf ihre öffentliche Wahrnehmung, der sie seit Jahren begleitet. Der Palast schweigt derweil noch.