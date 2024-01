Harry begann seine Ausbildung im Jahr 2005 in der Militärakademie Sandhurst in Berkshire, 44 Wochen lang durchlief er den Drill der Armee und wurde während dieser Zeit wie jeder normale Soldat behandelt. Im April 2006 wurde er zum Offizier der Household Cavalry Blues and Royals befördert und diente im darauffolgenden Jahr in Afghanistan als Forward Air Controller. Nach diesem Einsatz wurde er erneut für ein ganzes Jahr ins Kriegsgebiet eingezogen, von 2012 bis 2013 unterstütze er die britische Armee als Kampfhelikopter-Pilot. Ungeachtet dieses Engagements wird Prinz Harry nun trotzdem eine grosse Ehre der Sandhurst-Militärkademie verwehrt – was ihn schmerzen dürfte.