Brauchen Harry und Meghan Netflix mehr, als sie meinen?

Fehlende Instagram-Präsenz könnte den Sussexes schaden

Nicht nur über die Netflix-Kooperation macht sich der Experte Gedanken. Ryan recherchierte in den sozialen Netzwerken und war erstaunt über das Ergebnis: «Als Meghan und Harry Royals waren, hatte ihre Instagram-Seite 9,2 Millionen Follower. Seit 2020 gab es keinen neuen Beitrag mehr. Ich konnte weder eine andere offizielle Instagram-Seite, noch Konten auf Twitter finden.» Eine Tatsache, die Harry und Meghans Ansehen und Reichweite auf lange Zeit schaden könnte. Ryan sieht keinen Grund, warum das Ehepaar sich aus dem Internet zurückgezogen hat, wie er gegenüber «Mirror» erzählt: «Meghan und Harry wären in der Lage gewesen, direkt mit diesen Followern zu interagieren und eine langfristige Bindung zu ihnen aufzubauen. Das ist so eine vertane Chance.» Der Experte ist der Meinung, Meghan und Harry sollten sich «sofort in eine Mailingliste eintragen», um ihnen Kontakte zu ermöglichen.