Briten-Royals sahnen nächstes Jahr richtig ab

Verpflichtungen und Aktivitäten kosten Geld, vor allem in einer Zeit, in der sich die Preise erhöhen – auch bei den Royals. So sind die Ausgaben der britischen Königsfamilie trotz verringerter Auftritte aufgrund der Krebsdiagnosen von König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42) um 300'000 Pfund (344'270 Franken) im letzten Finanzjahr angestiegen.