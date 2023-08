Briten wollen nicht, dass Prinz Harry jemals König wird

Sollte Harry das Geburtsrecht entzogen werden?

Aber nicht nur das, auch viele Briten sind dem abtrünnigen Prinzen nicht so gut gesinnt. Spätestens seit der Veröffentlichung seiner Memoiren «Spare», wo Harry die Königsfamilie – und vor allem auch seinen Bruder Prinz William – mit happigen Vorwürfen eindeckte, hat er viele Sympathien im Königreich verspielt. Da wundert es auch nicht, dass in einer aktuellen, gross angelegten Umfrage, die von «Mail on Sunday» beauftragt und durch das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Deltapoll durchgeführt wurde, das Volk nicht möchte, dass Harry jemals den Thron besteigt – sollte es denn überhaupt jemals so weit kommen.