In seiner Biografie «Spare» geizt Prinz Harry (38) nicht mit pikanten Aussagen. Zum einen packt er über seine Familie aus, zum anderen enthüllt er auch so manche Eskapaden aus sein Jugend. Sogar darüber, wie sein erste Mal von statten ging, informierte der Sohn von König Charles III. (74) die Leserinnen und Leser. Es sei in einem Feld hinter einem Pub passiert und bei seiner Sexpartnerin habe es sich um eine «ältere Frau» gehandelt, schreibt Harry.