Britische Königsfamilie startet Operation «Saubere Krone»

Im Kampf um Gerechtigkeit

Blick hat die Autobiografie schon gelesen. Im Untertitel schreibt Virginia Giuffre auf Deutsch: «Meine Geschichte von Missbrauch und dem Kampf um Gerechtigkeit». Gewidmet hat es die US-Amerikanerin: «meinen überlebenden Schwestern und allen, die sexuellen Missbrauch erlitten haben». Schon zu Lebzeiten wollte sie ihren Ruf nach Gerechtigkeit laut verkünden, Prinz Andrew wegen sexueller Übergriffe an ihr vor Gericht ziehen. Sie erhob vor Zivilgericht Anklage gegen ihn in New York. Dieser Paukenschlag, der ihrem Ruf nach Gerechtigkeit die Resonanz verliehen hätte, verstummte im März 2022 mit einem aussergerichtlichen Vergleich zwischen ihr und Prinz Andrew über eine unbestimmte Summe. Insider sprachen von einer Zahlung von 12 Millionen Pfund (damals rund 15 Millionen Franken). Geld, das von der Queen bezahlt worden sei, damit die eingereichte Zivilklage in einer Amtsschublade ad acta gelegt wurde. Prinz Andrew entkam so auch einer Verurteilung, daher gilt er als unschuldig.