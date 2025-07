Burger statt Luxus-Dinner für Prinzessin Madeleine

Von Curry über Fish & Chips bis hin zu argentinischen Keksen

Wenn es um bodenständige Gerichte handelt, so sind Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) an vorderster Front dabei. Gegenüber dem Radiosender BBC 1 antwortete Prinzessin Kate auf die Frage, was ihr Lieblings-Take-away sei, mit einem «definitiv Curry!» Dieses müsse sie jedoch jeweils alleine essen, da ihr Göttergatte nicht sonderlich Fan von scharfen Speisen sei.