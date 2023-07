Der Palast gratuliert der Königin

Auf dem Instagram-Account der Royal Family waren am Montagvormittag bereits Glückwünsche an Camilla in der Instagram Story zu lesen. Zu drei verschiedenen Bildern der Jubilarin heisst es: «Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, einen wunderbaren Geburtstag heute.» Den Glückwünschen auf Social Media haben sich auch Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) bereits angeschlossen. Auch das Thronfolgerpaar beglückwünschte die Frau von König Charles mit einem Foto in der Instagram-Story.