Auf den Beinen hingegen steht Camilla. Und auch in dieser Hinsicht steht sie gut da. Denn in all den Jahren, in denen sie an der Seite ihres Gatten, inmitten all der anderen Familienmitglieder der Windsors, an jedem Anlass, zu jedem Geburtstag, zu jedem offiziellen Termin oder kurzum: bei fast jeder Gelegenheit von den Fotografen abgelichtet wurde, hat sich die Herzogin eine eigene Pose überlegt: den Camilla!