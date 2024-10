So kennt man ihn eigentlich gar nicht. Punk-Musiker und Tote-Hosen-Frontman Campino (62) erscheint normalerweise in Jeans und T-Shirt. So war seine Outfitwahl – ein Frack – im März 2023 am Staatsbankett im Berliner Schloss Bellevue, wo König Charles (75) und Königin Camilla (77) während ihrer dreitägigen Staatsreise einluden, sehr überraschend. Sie brachte dem 62-Jährigen einiges an Spott ein. Doch das störte ihn überhaupt nicht, wie er nun eineinhalb Jahre später der Deutschen Presse-Agentur erzählt hat.