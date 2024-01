Caroline von Hannover lächelt auch mit 67 dem Leben entgegen

Bereits mit ihrer Geburt wurde die Erstgeborene des damaligen Familien-Oberhauptes Rainier III. mit den Ungerechtigkeiten des Lebens konfrontiert: Obwohl Caroline zwei Jahre älter als ihr Bruder und acht Jahre älter als ihre Schwester Stéphanie von Monaco (58) ist, wurde sie in der Nachfolge ihres Vaters nicht berücksichtigt. Der Grund ist einfach: Caroline ist eine Frau. Bis heute wird in Monaco der männliche Nachfolger gegenüber weiblichem Nachwuchs bevorzugt – obwohl Carolines Nichte Gabriella von Monaco wenige Minuten vor ihrem Zwillings-Bruder Jacques (beide 9) zur Welt kam, wird er Papa Albert eines Tages beerben. So führte Caroline stets ein Dasein im Schatten ihres Bruders, musste im Fürstentum aber trotzdem genauso mit anpacken.