Reality-TV-Star enthüllt Affäre mit Prinz Harry

«Wir gingen nach oben ins Badezimmer und fingen an, wie Teenager herumzualbern und in Zahnbürsten zu singen, als wären sie Mikrofone. Dann stiegen wir angezogen in die Badewanne und einer unserer Freunde machte ein Foto mit meinem Handy», erzählt die geschiedene Mutter zweier Kinder der Zeitung. Das Bild in der Badewanne benutzt Ommanney dann gleich auch als Beweisfoto, dass da zwischen den beiden etwas lief. Allerdings soll es beim Küssen geblieben sein.