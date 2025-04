Prinzessin Caroline, in schlichter weisser Robe, erinnerte mit einer auffälligen, übergrossen Brosche mit stilisierten Blüten an ihren langjährigen Freund Karl Lagerfeld (1933–2019). Das Schmuckstück war ein Geschenk des Übervaters aller Modeschöpfer. Fürstin Charlène, in einem Traum in Grün von Dolce & Gabbana, und Fürst Albert, in einem klassischen Smoking, eröffneten den prachtvollen Abend.