Charlène von Monaco hat ihr Lächeln wieder gefunden

Gelassen und mit einem Lächeln im Gesicht hat Fürstin Charléne von Monaco gemeinsam mit Fürst Albert und den Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella an einem Rugbyturnier in Monaco teilgenommen. Auf Instagram schreibt sie, sie habe einen «grossartigen Tag» gehabt. Die 44-Jährige hat das Rubyturnier im monegassischen Bezirk Saint Dévote mit ausgerichtet. Charlène trug an dem sonnigen Tag ein blaues Kleid mit Kragen und Taillengürtel. Sie war dezent geschminkt und wirkte dabei sehr entspannt.