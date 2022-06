Charlène von Monaco hat sich mit Corona infiziert

Schwierige Monate liegen hinter Charlène

Fürstin Charlène hatte in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz erklärte sie Ende Mai in einem Interview mit «Monaco Matin»: «Ich bin sehr glücklich, wieder zu Hause in Monaco und bei meiner Familie zu sein.» Vor ihrer Krankenhauseinweisung sass Charlène zuvor bereits viele Monate in Südafrika mit einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung fest und konnte nicht nach Europa zurückreisen.