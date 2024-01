Doch nicht nur für die jüngsten hat Charlène ein Herz, auch Seniorinnen und Senioren haben einen Platz in ihrem sozialen Engagement. So hat sie beispielsweise gemeinsam mit ihrem Mann, Fürst Albert II. (65), vor Weihachten bei einem Besuch des Hauptquartier des Roten Kreuzes in Monaco Geschenktüten an ältere Einwohner verteilt. Der Palast nannte diese anlässlich der feierlichen Adventszeit «Gourmet-Pakete». Offensichtlich befanden sich darin einige Köstlichkeiten, die die Rentnerinnen und Rentner beglücken sollten.