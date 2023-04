Charlène von Monaco und Fürst Albert II. präsentieren sich als Einheit

Charlène von Monaco (45) und Fürst Albert II. (65) haben sich am Mittwoch (12. April) gemeinsam in Florenz gezeigt. Arm in Arm ging das royale Paar in der italienischen Stadt spazieren. Die beiden wurden beim Verlassen des Palazzo Gondi abgelichtet. Dabei stellte die ehemalige olympische Schwimmerin erneut ihr modisches Händchen unter Beweis.