König Charles III. (75) zeigt sich nicht nur fit und vital, sondern auch wieder fleissig. Nach seinem Comeback-Auftritt am vergangenen Dienstag (30. April) in London hat der Monarch am 1. Mai wieder eine Audienz im Buckingham Palast abgehalten. Schon auf dem Weg vom Clarence House Richtung Palast zeigte er sich bester Laune.