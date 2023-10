Erst kürzlich gab er laut «Bunte» gegenüber dem deutschen «Stern» an, dass Queen Camilla (76) der psychischen Gesundheit des Königs enorm geholfen habe. «Er kam früher nicht damit zurecht, wenn ihn jemand spontan berührte. Also wenn jemand ihm die Hand auf den Arm oder gar auf die Schulter legte», verrät Eduard. Der Prinz ist davon überzeugt, dass diese Berührungsängste aus Charles' Schulzeit her rührten, in der er wohl schlimme Mobbingerlebnisse durchstehen musste.