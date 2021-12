Mit «Eine Weihnachtsgeschichte» habe «das Weihnachtsfest, wie wir es heute kennen, in vielerlei Hinsicht» begonnen, sagt Camilla in dem Video. Das Buch «behandelt Themen wie Liebe, Freundlichkeit, Mitgefühl, Toleranz und spricht das Herz an». Sie hoffe, dass die Fans sie auf «dieser literarischen Reise begleiten». «Möge es angenehm in Ihren Häusern spuken und wir wünschen jedem von Ihnen ein frohes Weihnachtsfest», sagt die Herzogin. «Gott segne jeden von uns», fügt Charles an - so lautet auch einer der berühmtesten Sätze am Ende der berühmten Erzählung.