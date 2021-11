Charles und Camilla haben hohe Touristenführer in Amman

Prinz Charles, 73, und Herzogin Camilla, 74, haben ihre Herbstreise angetreten. Die beiden flogen bereits am Sonntag im Vereinigten Königreich ab und erreichten am Montag die jordanische Hauptstadt Amman. Sie reisten mit einer Regierungsmaschine an und wurden vor Ort von einer kleinen Delegation unter der Leitung der britischen Botschafterin empfangen.