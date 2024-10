Ein wütender Protest einer indigenen Politikerin hat König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) in Australiens Parlament überrascht. Laut einem Bericht der britischen Zeitung «The Mirror» beschuldigte Senatorin Lidia Thorpe die Royals des «Völkermordes» an den indigenen Völkern Australiens. Thorpe, eine unabhängige Senatorin für Victoria, stürmte in die Halle, in der der König gerade eine Rede gehalten hatte, und schrie: «Ihr seid nicht mein König».