Charles und Camilla überraschen 100-Jährige mit diesem Porträt

Die 100-jährige Catherine Ford durfte sich bereits über Post aus dem Königshaus freuen. In einem Twitter-Post heisst es, dass sie «stolz darauf» sei, «ihre Karte zum 100. Geburtstag von König Charles» erhalten zu haben. Dazu teilte man ein Foto des Porträts von Charles und Camilla. In der Karte sind laut «People» folgende Worte zu lesen: «Meine Frau und ich freuen uns sehr zu wissen, dass Sie am 21. Februar 2023 Ihren hundertsten Geburtstag feiern. Dies bringt unsere wärmsten Glückwünsche und herzlichen guten Wünsche zu einem so besonderen Anlass.»