Nach Mehrmaligem hin und her reiste er nun tatsächlich in die Normandie, um gemeinsam mit Gattin Königin Camilla (76) und Sohn Prinz William (41) an der Gedenkfeier teilzunehmen. Es ist seine erste Auslandsreise seit seiner Erkrankung. Einen Tag zuvor besuchte er den Memorial Day in der englischen Stadt Portsmouth und zeigte sich dort von seinen Gefühlen überwältigt. Und auch Ehefrau Camilla weinte hemmungslos und wischte sich immer wieder dicke Tränen von der Wange.