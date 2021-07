Dabei soll es Medienberichten zufolge insbesondere Philip sehr wichtig gewesen sein, dass sein jüngster Sohn dereinst seinen Titel übernimmt. So soll Philip diesem vor seiner Hochzeit mit Sophie von Wessex, 56, geradezu darum gebeten haben, dass er seinen Titel erbt, wie «The Times» berichtet. «Er kam überhastet rein und sagte: ‹Gut, ich würde es sehr schätzen, wenn ihr das in Betracht zieht›», erinnerte sich Sophie kürzlich in einem Interview mit der Zeitung «Daily Telegraph».