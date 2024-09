Charlotte Casiraghi hadert mit ihrem Royal-Status

Das mediale Interesse an ihr und ihrer Familie stört sie. Sie möchte sich frei entfalten und selbst herausfinden, wer sie sein will und was für ihre Familie am besten ist. «Zu oft sind wir in einer Vorstellung davon gefangen, was eine Familie ist, und ich möchte mein Leben frei davon leben, vor allem, wenn Menschen ständig über dein Leben und deine Entscheidungen urteilen» erklärt die 38-Jährige. Es sei nervig, wenn Leute Kommentare abgeben würden. Sie verstehe nicht, wieso ihr Privatleben von Interesse sei.