3. «So reich wie der König» von Abigail Assor (33)

Die sechzehnjährige Französin Sarah lebt in Casablanca in bitterer Armut. Sie hat ihr Auge auf Driss geworfen, den Sohn einer der wohlhabendsten muslimischen Familien der Stadt. Sarahs Ziel ist es, den jungen Driss zu verführen und zu heiraten, um das Leben in den Armenbaracken hinter sich zu lassen. Ihr Weg zum Erreichen ihres Ziels führt sie von den schlimmsten Ecken Casablancas in die Villenviertel der Stadt zu den reichen Jugendlichen, die sich ihre Zeit jointrauchend am Pool und in den Clubs Casablancas vertreiben. Eine Welt, zu der Sarah gehören möchte – koste es, was es wolle. «Ein meisterhafter erster Roman», findet Charlotte Casiraghi, «sehr sinnlich und sehr poetisch.»