Und so erstaunt es auch nicht, dass Fotos mit ihrem Ehemann Dimitri oder den Kindern Raphaël, 7, und Balthazar, zweieinhalb Jahre, absoluten Seltenheitswert geniessen beziehungsweise im Fall des jüngsten Sprosses gar nicht erst offiziell vorhanden sind. Die letzten Aufnahmen von Raphaël hingegen datierten vom monegassischen Nationalfeiertag im Jahr 2017, an dem sich die Familie traditionsgemäss am Balkon zeigt. Weil sich Casiraghi in den zwei Folgejahren, in denen der Feiertag noch in gewohnter Manier hatte stattfinden können, mit Winken am Fenster zurückhielt, blieb den Fans ein Blick auf ihren Sohn verwehrt. Nun aber ist Charlotte endlich wieder da – und nimmt nach der langen Anlass-Abstinenz auch gleich ihre Liebsten mit ins Rampenlicht!