Über den Buchstaben thront die britische Krone. Das Monogramm wurde in Schwarz-Weiss und in Farbe veröffentlicht. In letzterer Variante sind die Schriftzeichen in Gold gehalten, die Krone ebenfalls in Gold mit rotem Saum und mehrfarbigen Edelsteinen. Das neue Symbol werde auch auf dem Kreuz der Queen Consort verwendet werden, das sie am Donnerstag in der Westminster Abbey niederlegen werde, teilte der Buckingham Palast mit.