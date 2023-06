Hochsteckfrisur offenbart Geheimnis aus Kates Kindheit

Doch die wohl bekannteste Narbe in der britischen Royal Family hat Prinzessin Eugenie (33). Das Wundmal an ihrem Rücken stammt von einer Operation, der sich Eugenie in der Jugend unterziehen musste. Sie leidet an Skorliose, ihre Wirbelsäule war verkrümmt und musste operativ begradigt werden. Ihre Krankengeschichte hatte Eugenie kurz vor ihrer Hochzeit öffentlich gemacht. In einem Instagram-Post berichtete sie von ihrer Leidensgeschichte. Noch heute leide sie unter starken Schmerzen, langes Gehen am Stück sei nicht möglich.