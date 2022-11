Dänemarks Königin Margrethe II. feiert ihr 50. Thronjubiläum

Zwei Mal musste verschoben werden

Gleich zwei Mal mussten die Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von Königin Margrethe II. von Dänemark verschoben werden. Am Samstag war es dann endlich so weit: Tausende Menschen jubelten ihr in Kopenhagen zu.