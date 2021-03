Heute Donnerstag, am Weltnierentag, erinnert sich der Mann von Kronprinzessin Victoria, 43, an die schwierigste Zeit in seinem Leben. In einem Instagram-Post schreibt er: «Weltweit leben 850 Millionen Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen. Ich bin selbst einer von ihnen. Aber ich hatte Glück: Meine Nierenerkrankung wurde rechtzeitig entdeckt und nach einiger Zeit Dialyse bekam ich eine neue Niere, die mein Vater gespendet hatte. Nicht jeder hat Glück.»