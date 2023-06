So steht es um Prinz Christians Apanage

Margrethe von Dänemark blickt auf schwierige Monate zurück

Das letzte Jahr dürfte für Königin Margrethe alles anderes als leicht gewesen sein. Im Mai 2022 begann die Pechsträhne der dänischen Royals: Am Internat von Prinz Christian wurde Schreckliches aufgedeckt. Anschliessend sorgte ihre Entscheidung, vieren ihrer Enkel mit der Jahreswende die Titel zu entziehen, für einen weiteren Skandal. Und das nur kurz, nachdem Margrethe ihre enge Freundin Queen Elizabeth II. († 96) verloren hatte. Im Februar musste sich die Regentin dann einer Operation am Rücken unterziehen – woraufhin sie das Rauchen aufgab. Die Frage um Christians Apanage wurde nach dem Titel-Entzug ihrer anderen Enkel in den letzten Monaten immer lauter. Mit dem Entschluss, Prinz Christian vorerst nicht zu entlohnen – da er laut der Erklärung seiner Eltern auch weiterhin «nur in begrenztem Umfang an offiziellen Anlässen teilnehmen» wird, beugen sich die dänischen Royals dem Willen des Volkes.