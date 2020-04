Es geht ihnen zurzeit wohl wie so vielen Familien, wenn auch mit etwas mehr Privilegien. Noch vor wenigen Tagen waren Kronprinz Frederik, 51, und Kronprinzessin Mary, 48, mit ihren vier Kindern in Verbier, im Wallis, genossen dort eine mehrwöchige Auszeit. Und dann ging plötzlich alles schnell. Mit der immer stärkeren Ausbreitung des Coronavirus beschloss die royale Familie, ihren Aufenthalt in der Schweiz vorzeitig abzubrechen und nach Kopenhagen zurückzukehren. Um für ihr Volk da zu sein. Und wohl auch für Königin Margrethe II.