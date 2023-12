Die dänische Königsfamilie kam an Heiligabend zum Weihnachtsgottesdienst in der Domkirche im dänischen Aarhus zusammen. Es war kein einfaches Jahr für Königin Margrethe (83) und ihre gesamte Familie. Zuerst sorgte der Titelentzug der Kinder von Prinz Joachim (54) für einen handfesten Skandal, später rissen die Gerüchte um eine Affäre zwischen Prinz Frederik (55) und der spanischen Schönheit Genoveva Casanova (47) nicht ab. Doch an Heiligabend - allen Negativschlagzeilen zum Trotz - zeigten sich die Dänen-Royals in Feststimmung.