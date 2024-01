Dänischer Palast teilt Video mit Frederiks Bruder

Hinter Frederik (55) liegt ein aufregender Tag: Er stieg am Sonntag (14. Januar) vom Kronprinz zum König auf. Auf dem Palastbalkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen sorgten er und seine Familie am Nachmittag für emotionale Szenen. Sie präsentierten sich als starke Einheit. Ein Teil der dänischen Königsfamilie aber fehlte: Frederiks Bruder Prinz Joachim (54) samt Frau und Kindern. Am Abend veröffentlichte der Palast jedoch noch ein Video mit Aufnahmen, die hinter die Kulissen blicken. Und darin taucht auch kurz Joachim auf.