Prinzessin Kates Royal Foundation Centre for Early Childhood wird heute, am 21. Mai, einen Bericht von acht führenden britischen Firmen veröffentlichen, in welchen fünf Bereiche genannt werden, in denen Unternehmen Kindern unter fünf Jahren und den Erwachsenen in ihrem Umfeld helfen können. Letztes Jahr hatte Kate die Taskforce der Wirtschaft zusammengerufen, um einen Beitrag zu ihrer «Zukunftsvision» für die frühkindliche Entwicklung zu leisten.