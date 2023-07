Darauf darf sich Kronprinzessin Victoria an ihrem Geburtstag freuen

Kronprinzessin Victoria von Schweden: An ihrem Geburtstag kommt man der Thronfolgerin ganz nah

Bereits zum zweiten Geburtstag der Kronprinzessin wurde der «Victoriatag» ins Leben gerufen. An dem Feiertag in Schweden kann man der Thronfolgerin ganz nah kommen. Traditionell tritt Victoria gemeinsam mit ihrer Familie vor das Volk, lässt sich besingen, beklatschen und gratulieren. Wer früh genug da ist, kann der zukünftigen Königin sogar ein Geschenk überreichen. Am 14. Juli jedes Jahres wird der Ehrentag der Tochter von König Carl Gustaf (77) und Königin Silvia (79) unter anderem mit einer Kutschfahrt, einem Konzert und der Vergabe eines Stipendiums gefeiert. Während die Schwester von Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Madeleine (41) ihre royale Rolle sonst immer sehr souverän erfüllt, entlockt ihr Geburtstag ihr nicht selten ungewohnt viele Emotionen. Im Jahr 2022 war Victoria auf der Bühne zu Tränen gerührt. Am 14. Juli 2023 dürfen sich Fans der schwedischen Königsfamilie erneut auf ein schönes Programm freuen. Die Fragen, die am meisten interessieren: Was wird Victoria an ihrem Geburtstag tragen? Ist ihre Schwester Madeleine auch dabei? Und wie emotional wird sie dieses Mal sein?