Für Daniel von Schweden (49), dem Ehemann von Kronprinzessin Victoria von Schweden (46), steht ein besonderer Tag an. Denn am 15. September wird er 50 Jahre alt. Ein besonderer Geburtstag, den die meisten Menschen ausgiebig feiern möchten. Doch Prinz Daniel wird an diesem Tag wohl keine Feierlichkeiten haben. Denn sein 50. Ehrentag kollidiert mit einem anderen bedeutenden Datum, das sowohl für die Mehrheit der schwedischen Bevölkerung als auch für die königliche Familie einen höheren Stellenwert hat: Am 15. September feiert nämlich auch König Carl Gustaf (77) ein besonders Jubiläum.