Ist Harry ein Schlüsselelement für Charles' Erfolg als Monarch?

Aber woran liegt das? Adels-Experte Christopher Andersen erklärt es so: «Die Zuneigung der Öffentlichkeit zur Königin ist das, was die Monarchie und das Commonwealth zusammengehalten hat. Wenn Charles das jemals haben will, braucht er Dianas Jungs auf seiner Seite.» Dianas Popularität scheint also der Schlüssel zu Charles' Erfolg zu sein, denn das Volk assoziiert William und Harry mit ihr und wenn beide hinter ihrem Vater stehen, dann würde das eine starke Monarchie bedeuten.