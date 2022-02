Doch einfach hatten es Märtha Louise und Durek in den vergangenen Jahren nicht. Die beiden führen nämlich eine Fernbeziehung. Er lebt in Amerika, sie in Norwegen. Wegen der Corona-Pandemie konnten sie sich nur selten treffen. Doch pünktlich zum Valentinstag flog Märtha Louise wieder zu ihrer grossen Liebe. Nun hat das Paar gemeinsam ein Video aufgenommen, in dem beide über die Herausforderungen einer Fernbeziehung sprechen.