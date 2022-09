Wie echt war die Trauer von William und Harry?

Die Ankunft auf Schloss Windsor, der Wochenend-Residenz der Queen, erfolgte in zwei getrennten Autos und beim Aussteigen und beim gemeinsamen Gang zeigte sich das Zerwürfnis der Ehepaare sofort. Körpersprache-Experte Thorsten Havener analysierte den Auftritt für «Bild» und sagt: «Die beiden Paare unter sich bilden jeweils eine starke Einheit, aber zwischen den Paaren besteht diese Einheit nicht. Sie haben wenig Blickkontakt und sind körperlich nicht aufeinander ausgerichtet, was kein Zeichen von Zugehörigkeit ist.» Besonders zwischen den Herzoginnen Kate und Meghan sei ein tiefer Graben ersichtlich: «Zwischen den Frauen sind immer ihre Männer, was darauf hindeutet, dass es keine Berührungspunkte gibt.»