«Wir müssen alle weitermachen», sagte Prinzessin Anne über den Tod ihres Vaters und ergänzte: «Aber es ist wichtig, sich zu erinnern.» So erinnere sie sich an Prinz Philip als neugierigen und engagierten Mann: «Es gab nicht viele Menschen, die verstanden haben, wie breit seine Interessen gefächert waren und was für eine unheimlich grosse Bandbreite an Organisationen er unterstützt hat.»