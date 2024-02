Harrys Kurztrip zu seinem Vater

Charles hatte Harry Anfang Woche in einem «persönlichen und herzlichen Ton» am Telefon von der Krebsdiagnose berichtet. Am Dienstag ist Harry in Europa gelandet und konnte rund 30 Minuten mit seinem «Dad» sprechen, ehe dieser zur Erholung nach Sandringham abreiste. Harry ist nach einem 25-Stunden-Besuch bereits wieder daheim in den USA. Auch Charles will ein flottes Tempo vorlegen: «Ich freue mich darauf, so bald wie möglich wieder in den öffentlichen Dienst zurückzukehren.»