Die Regeln der Monarchien wirken von Zeit zu Zeit gerne mal verstaubt und so ist es auch mit dieser Verordnung: Ein Kronprinz ist immer ranghöher als eine Kronprinzessin. Das würde heissen, dass Daniel als Kronprinz hierarchisch plötzlich höher gestellt wäre, als die künftige Königin, Kronprinzessin Victoria (45) – noch schlimmer wäre es, wenn sie den Thron besteigt und er somit zum König würde. Damit die Thronfolgerin auch stets das Oberhaupt in ihrer Stellung bleibt, wurde also die Vorgabe eingeleitet, dass die Partner von weiblichen Thronerbinnen keinen äquivalent klingenden Titel tragen, weil sie damit in der Adelshierarchie eine Stufe über ihrer Frau stehen würden. Wird die Kronprinzessin dann Königin, erhält der Ehemann den Titel «Prinzgemahl».