Als Prinz Harry (39) am Freitag bei den Living Legends of Aviation Awards, in Los Angeles geehrt wurde, war der britische Königssohn nicht der einzige Prinz, der bei der Veranstaltung anwesend war. Leider konnte Harrys Frau Herzogin Meghan (42) wegen eines kranken Kindes nicht an der Preisverleihung teilnehmen, aber in Mario-Max Prinz zu Schaumburg-Lippe-Nachod (46) fand der Brite royalen Beistand, als er als lebende Legende der Luftfahrt geehrt wurde.