Nein, schreibt Christopher Andersen in seinem neuen Buch «Brothers and Wives: Inside the private lives of William, Kate, Harry, and Meghan», das morgen Dienstag erscheint und das dem Internet-Portal «Page Six» bereits vorliegt. So soll auch Queen Elizabeth II., 95, ihre Hände im Spiel gehabt haben, als Harry und Meghan sich dazu entschieden haben, zu gehen. Doch das ist nicht die einzige Enthüllung, die mächtig Zündstoff beinhaltet – Andersen lässt in seinem Buch einige andere Bomben platzen, die die Royal Family in England mächtig ins Schwitzen bringen dürften.